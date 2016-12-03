Две женщины упали в шахту лифта в заброшенном доме в Москве
В Москве две женщины без определенного места жительства упали в шахту лифта в заброшенном доме. Инцидент произошел на Бауманской улице.
Одна женщина от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в больницу, пишет «Российская газета».
Имен пострадавших следствие не называет, так же неизвестен возраст женщин.
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