Две женщины упали в шахту лифта в заброшенном доме в Москве

В Москве две женщины без определенного места жительства упали в шахту лифта в заброшенном доме. Инцидент произошел на Бауманской улице.

Одна женщина от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в больницу, пишет «Российская газета».

Имен пострадавших следствие не называет, так же неизвестен возраст женщин.