Женщины смогут кормить детей грудью на работе
Роспотребнадзор предлагает обязать работодателя предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помещение для кормления малышей грудью.
Кроме того, ведомство решило запретить труд беременных работниц в помещениях без естественного освещения. Такие поправки содержатся в разработанном Роспотребнадзором проекте «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин».
Сейчас проект проходит согласование с федеральными министерствами, сообщает «Федерал пресс».
За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. Контроль за соблюдением санитарных норм и правил осуществляет Роспотребнадзор.
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