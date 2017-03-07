Женщины смогут кормить детей грудью на работе

Роспотребнадзор предлагает обязать работодателя предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помещение для кормления малышей грудью.

Кроме того, ведомство решило запретить труд беременных работниц в помещениях без естественного освещения. Такие поправки содержатся в разработанном Роспотребнадзором проекте «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин».

Сейчас проект проходит согласование с федеральными министерствами, сообщает «Федерал пресс».

За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. Контроль за соблюдением санитарных норм и правил осуществляет Роспотребнадзор.