Две женщины пытались вывезти из Украины артиллерийскую пушку

Две гражданки Украины пытались провезти через границу с Польшей зенитное орудие от АК-630 (автоматическая корабельная артиллерийская установка калибром 30 мм).

Артиллерийская пушка была изъята польскими пограничниками, которое было обнаружено при досмотре грузовика в польском городе Дорогуск.

По факту случившегося ведется расследования, сообщает Regnum.

Женщины хотели выдать часть артиллерийской установки за гидравлический компонент. После досмотра женщин задержали.