Две женщины пытались вывезти из Украины артиллерийскую пушку
Две гражданки Украины пытались провезти через границу с Польшей зенитное орудие от АК-630 (автоматическая корабельная артиллерийская установка калибром 30 мм).
Артиллерийская пушка была изъята польскими пограничниками, которое было обнаружено при досмотре грузовика в польском городе Дорогуск.
По факту случившегося ведется расследования, сообщает Regnum.
Женщины хотели выдать часть артиллерийской установки за гидравлический компонент. После досмотра женщин задержали.
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