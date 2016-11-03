Женщины получают удовольствие от уборки

​Британские ученые в очередной раз порадовали мир новым "гениальным" открытием. На этот раз они задались целью выяснить, что дает женщине большее или хотя бы такое же удовольствие, как секс.

Специалисты провели опрос, в котором приняли участие около 2 тысяч представительниц прекрасного пола. В итоге оказалось, что очень многим женщинам сексуальные контакты заменяет обычная уборка по дому, сообщает «Rusargument».

Так, более 60% респондентов подметили, что уборка вызывает у них чувство того, что они контролируют свою жизнь. Кроме того, уборка разрешает дамам расслабиться и успокоиться. Таким образом, 64% женщин, которых опросили ученые, сказали, что именно после уборки чувствуют себя полностью удовлетворенными.