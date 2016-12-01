Женщины и мужчины видят лица по-разному

Ученые Лондонского университета королевы Марии следили за 500 добровольцами, которые смотрели на лица незнакомых людей на экране. В течение 15-и минут мужчины и женщины рассматривали лица, а ученые наблюдали, какие части лица наиболее привлекают испытуемых.

В результате, выяснилось, что женщины изучают в основном левую половину лица и пристальнее смотрят в левый глаз, чем в правый, - сообщает «ФАН».

Кроме того, их взор задерживался на лице незнакомца дольше, чем взгляд мужчины. При этом представительницы прекрасного пола примечали больше деталей и мелочей в лицах людей разных национальностей.