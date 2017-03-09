Женщины лучше мужчин переносят усталость и болезни

Международная группа исследователей доказала, что женщины намного лучше, чем мужчины переносят проблемы со здоровьем.

В итоге исследования ученые смогли рассказать об уникальных особенностях женщин, а именно о том, что отличает их от мужчин; например, представительницы слабого пола гораздо легче справляются с болезнями и лучше переносят усталость. Большинство людей думают, что представители мужского пола часто преувеличивают свои проблемы со здоровьем, которые на самом деле не являются серьезными, - сообщает «ВладТайм».

Выделяют отличия и в уровне выносливости. Женщины гораздо выносливее мужчин, но менее сильные. Если за 10 лет уровень выносливости мужчины снижается на 10 процентов, то у женщины всего на 2 процента. Помимо этого, ученые заметили, что при принятии важных решений у прекрасной половины человечества задействованы оба полушария, а у мужчин – только одно.

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