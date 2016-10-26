Женщины догнали мужчин в алкоголизме

Женщины почти сравнялись с мужчинами по количеству употребляемого спиртного. Это выяснила группа ученых из Австралии и США, которая выпустила статью в журнале British Medical Journal.

Специалисты проанализировали результаты 68 из нескольких сотен международных исследований, опубликованных с 1980 по 2014 год. Были оценены три основных критерия: число употребляемых крепких напитков, степень зависимости от них и уровень связанного с этим вреда, сообщает «Экономика Сегодня».

Оказалось, что разрыв между полами по каждому из трех показателей понемногу сокращался. Так, мужчины, родившиеся между 1891 и 1910 годами, выпивали в два раза больше, чем женщины из той же возрастной группы. Однако те, кто родился в 1991-2000 годы, практически сравнялись по рассматриваемым показателям.