Женщины чаще мужчин болеют раком
Ученые из Великобритании провели исследование и выявили статистику, согласно которой главной причиной онкологических заболеваний является нездоровый образ жизни.
Ученые заявляют, что особому риску подвержены женщины. По мнению исследователей, основными причинами заболевания являются лишний вес и курение. Специалисты рекомендуют отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем, - сообщает «Экономика сегодня».
Ранее международная группа ученых, выяснила, что витамин B2 открывает широкие перспективы для лечения рака.
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