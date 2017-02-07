Женщины чаще мужчин болеют раком‍

Ученые из Великобритании провели исследование и выявили статистику, согласно которой главной причиной онкологических заболеваний является нездоровый образ жизни.

Ученые заявляют, что особому риску подвержены женщины. По мнению исследователей, основными причинами заболевания являются лишний вес и курение. Специалисты рекомендуют отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем, - сообщает «Экономика сегодня».

Ранее международная группа ученых, выяснила, что витамин B2 открывает широкие перспективы для лечения рака.