Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить мотоциклы и грузовики

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили управлять мотоциклами и грузовиками спустя три месяца после снятия запрета на вождение автомобилей.

Как сообщает телеканал «360», жительницам страны не нужно получать специальные «женские» номера. При этом случаи ДТП или нарушений правил дорожного движения будут рассматривать в центрах, которыми управляют женщины.

Саудовская Аравия считалась единственной в мире страной, где женщины не имели права управлять машиной. За нарушение закона можно было попасть в тюрьму.

Разрешение на вождение вступит в силу в июне 2018 года.