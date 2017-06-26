Женщина впервые возглавила королевскую гвардию Британии
Военнослужащая из Канады Меган Куото возглавила королевскую гвардию Великобритании, стоящую на страже Букингемского дворца в Лондоне.
Как отмечается в материале, женщина впервые в истории Британии возглавила королевскую гвардию, состоящую из 40 военных.
«Все мои коллеги были бы счастливы возглавить королевскую гвардию, и я рада, что мне предоставлена такая честь», - сказала Куото, отметив, что просто выполняет свою работу, оставаясь при этом скромной.
Королевская гвардия была создана в Британии в середине XVII века для охраны монарха, сообщает «Интерфакс».
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