Женщина впервые возглавила королевскую гвардию Британии

Военнослужащая из Канады Меган Куото возглавила королевскую гвардию Великобритании, стоящую на страже Букингемского дворца в Лондоне.

Как отмечается в материале, женщина впервые в истории Британии возглавила королевскую гвардию, состоящую из 40 военных.

«Все мои коллеги были бы счастливы возглавить королевскую гвардию, и я рада, что мне предоставлена такая честь», - сказала Куото, отметив, что просто выполняет свою работу, оставаясь при этом скромной.

Королевская гвардия была создана в Британии в середине XVII века для охраны монарха, сообщает «Интерфакс».