Женщина возглавит мужскую сборную Италии по футболу

Футболистка Патриция Панико станет первой женщиной в Италии, возглавившей одну из мужских сборных.

По данным итальянского портала Football Italia, Панико станет главным тренером юношеской сборной до 16 лет. Под ее руководством футболисты проведут две ближайшие игры.

Прославленная в прошлом футболистка Панико в свое время забила за женскую сборную Италии 104 года в 193 матчах, уточняет «Экономика сегодня».