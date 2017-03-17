Женщина возглавит мужскую сборную Италии по футболу
Футболистка Патриция Панико станет первой женщиной в Италии, возглавившей одну из мужских сборных.
По данным итальянского портала Football Italia, Панико станет главным тренером юношеской сборной до 16 лет. Под ее руководством футболисты проведут две ближайшие игры.
Прославленная в прошлом футболистка Панико в свое время забила за женскую сборную Италии 104 года в 193 матчах, уточняет «Экономика сегодня».
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