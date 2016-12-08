Женщина в военной форме облила соком радикала Ляшко в здании Верховной рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко подвергся нападению со стороны женщины в военной форме, которая плеснула сок в лицо оппозиционеру в здании Верховной рады.
«После окончания утреннего пленарного заседания Ляшко вышел из сессионного зала в кулуары, где его встретила девушка в военных штанах. Она обвинила Ляшко в том, что, несмотря на ее обращение к нему, депутаты не предоставили ей украинское гражданство. После этого она плеснула в него соком», — цитирует РИА «Новости» сообщение агентства «Украинские новости».
Позже девушка заявила, что ее зовут Юлия Толопа. Согласно информации СМИ, она уроженка Ставропольского края, решившая вступить в украинский добровольческий батальон «Айдар».
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