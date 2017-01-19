Женщина и ребенок погибли при обрушении кровли в конном клубе «Аллюр» в Бердске

В Бердске Новосибирской области при обрушении кровли в конном клубе «Аллюр» погибли два человека – женщина и ребенок. По сведениям спасателей, всего под обрушение попали семь человек, пятеро пострадавших доставлены в больницу, больше людей под завалами нет.

- Судьба всех, кто оказался в эпицентре обрушения, установлена. Людей под завалами больше нет, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, обоих погибших достали из-под завалов живыми, но они скончались по дорогу в госпиталь. Четверо пострадавших выбрались сами, еще одного человека помогли извлечь из-под завалов спасатели.

По информации другого источника агентства, погибли 15-летний подросток и 45-летняя женщина.

Площадь обрушения в здании клуба составляет 500 квадратных метров, - сообщили ранее в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

Предположительно, кровля могла обрушиться под тяжестью снега. Такую версию высказывают следователи СК РФ по Новосибирской области.

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Места: Россия
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