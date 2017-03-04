Женщина может забеременеть еще раз во время беременности
Ученые пришли к необычному открытию: оказывается, женщина может забеременеть повторно, даже если уже вынашивает ребенка.
Ученые отмечают, что при стечении обстоятельств у женщины даже во время беременности может вновь возникнуть овуляция. Данное явление получило название «суперфетация». Женщина может вынашивать сразу два плода, которые будут развиваться независимо друг от друга, каждый будет проходить через все стадии развития, - сообщает "Экономика сегодня".
Правда, такие случаи, хотя и известны науке, встречаются довольно редко. По данным Европейского журнала гинекологии и акушерства, официально случаи двойной беременности фиксировались всего десять раз. Впрочем, подозрения на протекание двойной беременности имеют место довольно часто.
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