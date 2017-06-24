Женщина с грудным ребенком погибли под колесами поезда в Подмосковье
В Московской области поезд насмерть сбил женщину с годовалым ребенком. Об этом рассказали в пресс-службе московского межрегионального следственного управления СК России на транспорте.
Как сообщает РБК, трагедия произошла накануне около 21:14 по московскому времени на перегоне станций Узуново — Серебряные Пруды. Следовавший из Москвы в Саратов поезд задавил женщину 1996 года рождения, когда она вместе с ребенком на руках вышла на железнодорожные пути.
От полученных травм мать и ребенок скончались на месте. В СК выясняют обстоятельства происшествия.
В марте этого года в Подмосковье поезд, следовавший в рязанском направлении, насмерть сбил девочку 13 лет.
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