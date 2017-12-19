Женщин предупредили об опасности синдрома беспокойных ног

Американские ученые утверждают, что так называемый синдром беспокойных ног (СБН) у женщин связан с повышенным риском сердечно-сосудистым заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.

Речь идет о расстройстве, при котором в сидячем или лежачем положении в ногах возникают неприятные ощущения.

В начале 2000-х годов специалисты начали исследование, продлившееся 10 лет. В нем приняли участие около 60 тысяч женщин, средний возраст которых составил 67 лет.

За указанный период умерли почти шесть с половиной тысяч женщин. Ученые установили, что у тех, кому был диагностирован СНБ, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышался на 43%, сообщает Nation News со ссылкой на издание Neurology.