Женщин с малолетними детьми лишили удобного отпуска

Женщины, имеющие двух и более детей до 12 лет, больше не смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Весной текущего года акт времен СССР, закреплявший эту норму, был отменен, а новой соответствующей законодательной нормы так и не появилось, пишет газета «Известия».

Вместе с тем, согласно общим правилам Трудового кодекса, работодатель сам вправе решать, когда сотрудникам отдыхать. Право на выбор удобного времени для отпуска осталось только у инвалидов, ветеранов войны, работников в возрасте до 18 лет, почетных доноров и так далее.

В Минтруде газете подтвердили, что акт отменен. Однако, будет ли эта норма внесена в другие документы, пока не понятно.

«Предоставление отпусков для родителей с детьми в любое удобное для них время может быть зафиксировано в отраслевых соглашениях, коллективных или трудовых договорах» – сказали в пресс-службе ведомства.