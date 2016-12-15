Женевские переговоры России и США по ситуации в Алеппо снова сорвались

Позиция американской стороны сделала бессмысленным продолжение Женевских переговоров России и США по ситуации в Алеппо и Сирии в целом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, в настоящий момент переговоры приостановлены.

- Мы видим повторяющийся раз за разом алгоритм поведения наших американских коллег. Как только о чем-то договариваются эксперты, делегации в Женеве, Лозанне или любом другом месте выходят на взаимопонимание и что-то начинают фиксировать на бумаге, сразу же включаются некие закулисные игроки, находящиеся в Вашингтоне. Видимо, представляющие разные звенья администрации начинают все это дело корректировать, отыгрывать назад, уходить на исходные позиции, возвращать всю ситуацию на уровень первый, если употребить терминологию компьютерных игр back to level 1, - цитирует Рябкова ТАСС.

Заместитель главы МИД РФ при этом заверил, что Россия «не уходит от контактов с американцами и, в зависимости от дальнейшего развития, они могут быть возобновлены в разных форматах».