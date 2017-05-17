В Женеве с аукциона проданы самые дорогие серьги в мире
С аукциона Sotheby’s в Женеве проданы самые дорогие серьги в мире из голубого и розового бриллиантов.
Общая их стоимость составляет 57,4 миллиона долларов, хотя серьги продавались по отдельности.
Так, серьга из голубого бриллианта «Apollo Blue» весом более 14,5 карат ушла с молотка за 42 миллиона долларов. Украшение из розового камня «Artémis Pink» весом в 16 карат продано за 15,4 миллиона долларов.
Серьги приобрел покупатель из Азии, имя которого держится в тайне, сообщает «Экономика сегодня».
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