В Женеве с аукциона проданы самые дорогие серьги в мире

С аукциона Sotheby’s в Женеве проданы самые дорогие серьги в мире из голубого и розового бриллиантов.

Общая их стоимость составляет 57,4 миллиона долларов, хотя серьги продавались по отдельности.

Так, серьга из голубого бриллианта «Apollo Blue» весом более 14,5 карат ушла с молотка за 42 миллиона долларов. Украшение из розового камня «Artémis Pink» весом в 16 карат продано за 15,4 миллиона долларов.

Серьги приобрел покупатель из Азии, имя которого держится в тайне, сообщает «Экономика сегодня».