Жена Зельдина опровегла сообщения о госпитализации актера
Иветта Зельдина, супруга актера Владимира Зельдина, заявила, что сообщения в СМИ о госпитализации ее мужа в тяжелом состоянии не соответствуют действительности.
Зельдина отмечает, что актер уже три недели находится в больнице из-за низкого давления. Культурный деятель лежит в военном госпитале, откуда практически невозможно получить данные о состоянии артиста, сообщает ТАСС. Ранее СМИ заявили, что Зельдина увезли в больницу в тяжелом состоянии.
– Владимир Михайлович госпитализирован три недели назад. У него очень низкое давление, он чувствует себя то лучше, то хуже, и врачи следят за его состоянием, – рассказала супруга актера.
Владимир Зельдин является старейшим действующим актером в мире. Культурному деятелю в этом году исполнился 101 год. Несмотря на почтенный возраст, Зельдин продолжает участвовать в спектаклях и кльтурных мероприятиях.
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