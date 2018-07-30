Жена священника рассказала об издевательствах на Крещении
Супруга одного из российских священнослужителей Мария Батова рассказала на своей странице в «Facebook» о недопустимых условиях службы в Москве на прошедших выходных.
По ее словам, ее муж участвовал в богослужение в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве на Красной площади.
Жена священника написала, что священнослужителям пришлось около восьми часов провести на открытом солнце, что могло вызвать ужасные последствия, и больше было похоже на пытку.
По ее словам, священников не допускали до причастия и не кормили ради «красивой картинки в телевизоре», отмечает «НСН».
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