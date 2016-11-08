Жена Саакашвили отказалась от депутатского мандата в Грузии

Жена губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Рулофс отказалась быть депутатом грузинского парламента.

Рулофс могла войти в состав парламента от партии «Единое национальное движение». Однако она обратилась в ЦИК Грузии с просьбой приостановить действие ее мандата, сообщает «Дни.ру» со ссылкой на представителя комиссии Анну Микеладзе. Причины, по которым супруга Саакашвили приняла такое решение, не называются.

Предполагается, что ее место в парламенте займет экс-губернатор Кахетии Георгий Гвиниашвили.