Жена президента Татарстана заработала в 2016 году 2,4 миллиарда рублей

Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова в 2016 году заработала 2,35 миллиарда рублей, следует из опубликованной декларации о доходах главы республики.

Сам президент Татарстана Рустам Минниханов в 2016 году заработал всего 7,5 миллиона рублей, что в 313 раз меньше, чем доходы его супруги за прошлый год.

Вместе с тем, по сравнению с 2015 годом доход Минниханова вырос на 23,8 процента.

Президенту Татарстана принадлежит дом площадью 263,2 квадратных метров, гостевой дом площадью 110,7 квадратных метров, квартира в 174,6 квадратов, земельный участок в 414,9 квадратных метров и еще один земельный участок в 1,776 тысячи квадратов.

Согласно документу, Минниханова владеет квартирой в РФ площадью 174,6 квадратных метров, а также имеет дом в ОАЭ.

У девятилетнего сына Рустама Минниханова в пользовании находятся жилой дом и земельный участок, сообщает Ura.ru.