Жена муфтия Дагестана выдвинута в качестве кандидата на пост президента РФ
Супруга муфтия Дагестана, 46-летняя Айна Гамзатова, выдвинута инициативной группой из 542 человек кандидатом на выборы президента России.
В число тех, кто поддержал ее, вошли известные общественные деятели, ученые и спортсмены. Об этом «Интерфаксу» сообщила секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова.
Необходимые документы планируют направить в ЦИК до 5 января.
Гамзатова имеет высшее филологическое и юридическое образование, является членом Союза журналистов, писателем, главным редактором журнала «Ислам», соучредителем благотворительного фонда «Путь».
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