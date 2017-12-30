Жена муфтия Дагестана выдвинута в качестве кандидата на пост президента РФ

Супруга муфтия Дагестана, 46-летняя Айна Гамзатова, выдвинута инициативной группой из 542 человек кандидатом на выборы президента России.

В число тех, кто поддержал ее, вошли известные общественные деятели, ученые и спортсмены. Об этом «Интерфаксу» сообщила секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова.

Необходимые документы планируют направить в ЦИК до 5 января.

Гамзатова имеет высшее филологическое и юридическое образование, является членом Союза журналистов, писателем, главным редактором журнала «Ислам», соучредителем благотворительного фонда «Путь».