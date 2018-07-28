Жена арестованного главы Серпуховского района пошла на выборы
Жена арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Юлия Шестун зарегистрировалась кандидатом на выборах главы района.
Она подала в избирком все необходимые документы, собрала подписи и была зарегистрирована кандидатом на пост главы района, рассказал председатель избиркома Александр Рабочих.
Ранее глава Центризбиркома Элла Панфилова обратилась в Генпрокуратуру с требованием разрешить Шестуну участвовать в выборах, так как обвиняемый не осужден и «имеет полное право избирать и быть избранным».
Александр Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении земли под строительство торговых центров, передает «Коммерсантъ».
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