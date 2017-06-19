«Желтый» уровень опасности объявлен в Подмосковье
«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Подмосковье 19 июня из-за грозы, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, уровень опасности повышен также во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях.
При этом жителей столичного региона ожидает +22 градуса тепла.
Ветер будет дуть западного направления с порывами до 12 метров в секунду, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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