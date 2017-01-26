Желтый уровень опасности объявлен в Москве

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за снега и обледенения, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, к вечеру в столице пойдет сильный снег, а температура воздуха начнет постепенно повышаться до -12-10 градусов мороза.

В Московской области температура будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 10 градусов, говорится в сообщении на сайте Информационного центра правительства Москвы.

Всего существует пять уровней погодной опасности, «желтый» уровень указывает на то, что погодные условия представляют потенциальную опасность для людей.