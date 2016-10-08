Железные дороги Украины отказываются от использования русского языка

На железных дорогах Украины теперь не будет названий на русском языке, он также исчезнет с билетов. Все объявления и информация на железнодорожных табло будет только на украинском языке.

Как сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, Украина к декабрю полностью исключит дублирование информации на русском языке.

Верховная рада в 2014 году проголосовала за отмену закона, предусматривающего предоставление русскому языку статуса регионального в некоторых областях страны.

Впоследствии новые власти объявили настоящую войну русскому языку и культуре, запретив вещание российских телеканалов, показ российских телесериалов и создав черный список деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию Украины, напоминает ТАСС.