Железные дороги Украины отказываются от использования русского языка
На железных дорогах Украины теперь не будет названий на русском языке, он также исчезнет с билетов. Все объявления и информация на железнодорожных табло будет только на украинском языке.
Как сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, Украина к декабрю полностью исключит дублирование информации на русском языке.
Верховная рада в 2014 году проголосовала за отмену закона, предусматривающего предоставление русскому языку статуса регионального в некоторых областях страны.
Впоследствии новые власти объявили настоящую войну русскому языку и культуре, запретив вещание российских телеканалов, показ российских телесериалов и создав черный список деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию Украины, напоминает ТАСС.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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