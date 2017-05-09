В Железноводске сшили гигантский «синий платочек»

В Железноводске прошла акция памяти «Синий платочек», в ходе которой было создано гигантское полотно с именами участников Великой Отечественной войны.

Оно имеет треугольную форму 16 метров в длину и 6 метров высоту. «Синий платочек» сшит из множества лоскутков, на которых написаны имена 3753 ВОВ. География охватывает более 50 субъектов России, бывшие советские республики, а также некоторы страны дальнего зарубежья.

«Мы делаем это, чтобы навсегда осталась у будущих поколений память о подвиге их родных, всего советского народа», - цитирует ТАСС главу Железноводска Евгения Моисеева.

В администрации города рассказали, что акция стартовала около месяца назад. Участие в ней могли принять все желающие, обратившись в импровизированные штабы. После праздника «Синий платочек» будет помещен в музей.