В Железноводске сшили гигантский «синий платочек»
В Железноводске прошла акция памяти «Синий платочек», в ходе которой было создано гигантское полотно с именами участников Великой Отечественной войны.
Оно имеет треугольную форму 16 метров в длину и 6 метров высоту. «Синий платочек» сшит из множества лоскутков, на которых написаны имена 3753 ВОВ. География охватывает более 50 субъектов России, бывшие советские республики, а также некоторы страны дальнего зарубежья.
«Мы делаем это, чтобы навсегда осталась у будущих поколений память о подвиге их родных, всего советского народа», - цитирует ТАСС главу Железноводска Евгения Моисеева.
В администрации города рассказали, что акция стартовала около месяца назад. Участие в ней могли принять все желающие, обратившись в импровизированные штабы. После праздника «Синий платочек» будет помещен в музей.
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