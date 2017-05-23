На железнодорожной станции «Одинцово» произошел пожар

Павильон железнодорожной станции «Одинцово» и прилегающие к нему торговые объекты сгорели дотла, сообщили в главном управлении МЧС России по Московской области.

Как уточняется в материале, возгорание произошло в павильоне, расположенном на платформе в сторону области.

По данным спасателей, работающих на месте, площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

В связи с происшествием поезда в сторону области следуют по расписанию, но останавливаются на другой платформе.

Для тушения пожара привлечено 16 единиц техники и 51 человек, сообщает «Интерфакс».

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