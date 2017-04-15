На железнодорожном вокзале в Вене столкнулись два поезда

В Вене на железнодорожном вокзале столкнулись два поезда. В результате инцидента семь человек получили ранения.

Как сообщает ТАСС, в результате столкновения несколько вагонов перевернулись. В полиции заявили о 30 спасенных. Вокзал Майдлинг в Вене является одним из главных транспортных узлов австрийской столицы. В настоящее время движение там приостановлено.

Представитель австрийских железных дорог Роман Хаслингер заявил, что на месте происшествия организован штаб для расследования случившегося.

8 апреля в Москве столкнулись электричка и электропоезд, следовавший в белорусском направлении.