Ждун станет героем мультфильмов

В России снимут мультфильмы с популярным в последнее время интернет-мемом «Ждун». Кроме того, появится видеоблог с его участием.

Права на использование забавного персонажа, созданного художницей из Нидерландов Маргрит ван Брифорт приобрела компания CD Land.

Впрочем, видеоконтентом дело не ограничится. Образ Ждуна будут использовать производители канцелярской продукции, посуды и игрушек. Кроме того, несколько футбольных организаций признали Ждуна альтернативным символом ЧМ-2018, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва».