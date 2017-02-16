США ждет катастрофическое землетрясение
Геологический разлом в штате Калифорния может стать причиной разрушительного землетрясения и цунами.
О разломе геологи знали давно, но не придавали этому значения. Новые компьютеры позволили более точно изучить структуру этого образования, после чего стало ясно, что разлом может стать причиной катастрофы, - сообщает «ФАН».
Общая длина разлома составляет приблизительно сто километров. Он проходит в районе городов Вентура, Санта-Барбара и Голета, уходя в Тихий океан. Из-за этого ученые боятся, что в случае землетрясения бедствие может усилиться и разрушительным цунами.
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