США ждет катастрофическое землетрясение

Геологический разлом в штате Калифорния может стать причиной разрушительного землетрясения и цунами.

О разломе геологи знали давно, но не придавали этому значения. Новые компьютеры позволили более точно изучить структуру этого образования, после чего стало ясно, что разлом может стать причиной катастрофы, - сообщает «ФАН».

Общая длина разлома составляет приблизительно сто километров. Он проходит в районе городов Вентура, Санта-Барбара и Голета, уходя в Тихий океан. Из-за этого ученые боятся, что в случае землетрясения бедствие может усилиться и разрушительным цунами.