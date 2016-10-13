Жара в России в 2010 году вошла в топ-10 самых опасных бедствий по версии ООН
Организация объединенных наций (ООН) выпустила рейтинг самых смертоносных бедствий за последние 20 лет. В десятку лидеров вошла жара, которую пережила Россия в 2010 году.
Всего от природных катаклизмов в мире с 1996 по 2015 год погибло около 1,35 миллиона человек. Жара в России унесла жизни 55,7 тысячи человек. Наибольшие разрушения за последние 20 лет принесло землетрясение 2010 года на Гаити, при котором погибли 229 699 человек, сообщает "Коммерсантъ".
В список также попали землетрясение и цунами в Индонезии в 2004 году и тропический циклон Наргис в Мьянме в 2008 году. Российское бедствие находится в рейтинге на седьмом месте.
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