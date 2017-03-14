Дом Жанны Фриске может быть арестован судом

В Петровском суде Москвы проходит слушание по иску благотворительной организации «Русфонд», которая требует расследовать расходование средств, собранных на лечение скончавшейся в июне 2015 года от онкологического заболевания певицы Жанны Фриске.

По заявлению истца, на счета Фриске было переведено более 25 миллионов рублей, в то время как семья эстрадной исполнительницы сумела отчитаться лишь об использовании 3,37 миллиона рублей.

Согласно договору, в случае неиспользования всей переданной на лечение певицы суммы деньги должны были вернуться в «Русфонд», однако этого не произошло.

Представитель истца попросил провести оценочную экспертизу, чтобы выяснить стоимость дома, в котором ныне проживают родители Фриске, - сообщает «Лайф».

Поскольку дом певицы в Подмосковье может стоить, по предварительным оценкам, порядка 60 миллионов рублей, что значительно превышает сумму иска, семья Жанны Фриске надеется, что оценочная экспертиза суду не понадобится.