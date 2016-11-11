Жаловавшийся на пытки заключенный Дадин отказался от проверки на полиграфе

Заключенный Ильдар Дадин, сообщивший о применении к нему физической силы и пыток в карельской колонии, отказался пройти проверку на «детекторе лжи». Об этом сообщил начальник пресс-службы управления ФСИН по Карелии Виталий Фефелов.

- Специалисты из Петрозаводска приехали в колонию с оборудованием, и в последний момент Дадин отказался проходить проверку на полиграфе, - цитирует Фефелова ТАСС.

Ранее супруга оппозиционера распространила в социальных сетях информацию о том, что Дадин подвергается в колонии издевательствам и избиениям. Однако независимая комиссия экспертов-медиков не обнаружила у осужденного следов побоев.