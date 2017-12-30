Из-за взрыва газа в Свердловской области пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Камышловском районе Свердловской области пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона. Он сказал: «В результате взрыва газового баллона в 18-квартирном двухэтажном жилом доме в населенном пункте Галкинское пострадали четыре человека, в том числе ребенок».

Двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. В результате взрыва несущие конструкции здания повреждены не были, нарушено остекление квартир.

13 декабря при взрыве газа в строящемся доме в Гудермесском районе Чечни пострадали пять человек.