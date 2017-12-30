Из-за взрыва газа в Свердловской области пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Камышловском районе Свердловской области пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона. Он сказал: «В результате взрыва газового баллона в 18-квартирном двухэтажном жилом доме в населенном пункте Галкинское пострадали четыре человека, в том числе ребенок».

Двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. В результате взрыва несущие конструкции здания повреждены не были, нарушено остекление квартир.

13 декабря при взрыве газа в строящемся доме в Гудермесском районе Чечни пострадали пять человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: взрыв, газ
Следующая новость Госфильмофонд сообщил о незаконной проверке со стороны Минкультуры

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО