Из-за взрыва газа в Свердловской области пострадали четыре человека
В результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Камышловском районе Свердловской области пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона. Он сказал: «В результате взрыва газового баллона в 18-квартирном двухэтажном жилом доме в населенном пункте Галкинское пострадали четыре человека, в том числе ребенок».
Двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. В результате взрыва несущие конструкции здания повреждены не были, нарушено остекление квартир.
13 декабря при взрыве газа в строящемся доме в Гудермесском районе Чечни пострадали пять человек.
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