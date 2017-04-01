Из-за введения абонентской платы на Украине повысились тарифы на газ

На Украине ввели новую систему платы за газ. Это увеличит стоимость голубого топлива для 40% населения страны.

Теперь жители Украины не будут платить за транспортировку и распределение газа, вместо этого украинцы получат еще один платеж - абонентскую плату на содержание газораспределительных сетей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Лига», «для украинцев, проживающих в квартирах без счетчиков, цена вырастет в 2-5 раз». Сообщается, что абонентская плата в зависимости от региона будет варьироваться от 30 до 134 гривен в месяц.

Вместе с тем финансовый регулятор Украины заявил, что в соответствии с новым порядком оплаты среднегодовая платежка за газ снизится на 4%.

С 1 марта на Украине также повысились тарифы на электроэнергию. Как заявлялось ранее, повышение тарифов на электроэнергию будет проводиться поэтапно в течение двух лет.

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Места: Украина
События: газ, общество
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