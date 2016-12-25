Из-за траура глава Крыма перенес свою пресс-конференцию

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение о переносе итоговой пресс-конференции в связи с объявленным трауром по погибшим в авиакатастрофе в районе Сочи.

Аксенов решил перенести пресс-конференцию. Завтра он примет участие в богослужении по погибшим, сообщает РИА "Новости".

25 декабря под Сочи потерпел крушение самолет Ту-154. На борту находилось 92 человека. Среди них - журналисты, музыканты ансамбля Александрова и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Пока спасателям удалось найти тела 11 погибших. До 7 утра 26 декабря поисковая операция приостановлена.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. В Кремле рассказали, что на этот день у главы государства было назначено участие в световом шоу в Санкт-Петербурге. В связи с трауром мероприятие отменено.