Из-за снегопада в Японии отменены 140 авиарейсов

На остров Хоккайдо обрушился сильный снегопад, из-за которого аэропорты были вынуждены отменить более 140 авиарейсов.

Большая часть вылетов была отменена компаниями Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA). Вышеуказанные перевозчики отменили 118 рейсов. Еще от 28 рейсов отказались компании-лоукостеры, сообщает РИА "Новости".

В Японии наблюдаются задержки в движении поездов. К утру понедельника в Японии прогнозируют выпадение до 60 сантиметров осадков.