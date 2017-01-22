Из-за снегопада в Японии отменены 140 авиарейсов
На остров Хоккайдо обрушился сильный снегопад, из-за которого аэропорты были вынуждены отменить более 140 авиарейсов.
Большая часть вылетов была отменена компаниями Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA). Вышеуказанные перевозчики отменили 118 рейсов. Еще от 28 рейсов отказались компании-лоукостеры, сообщает РИА "Новости".
В Японии наблюдаются задержки в движении поездов. К утру понедельника в Японии прогнозируют выпадение до 60 сантиметров осадков.
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