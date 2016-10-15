Из-за смога в Пекине объявили высший уровень опасности
В Пекине власти объявили желтый уровень угрозы из-за смога. По прогнозам синоптиков, такое состояние продлится до утра воскресенья.
Желтый уровень опасности является предпоследним по шкале из четырех показателей, сообщает "Интерфакс". Видимость в Пекине сократилась до 200 метров.
Из-за плохой видимости на автодорогах движение по некоторым дорогам закрыто. Ранее желтый уровень опасности в Пекине объявляли две недели назад – 2 октября.
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