Из-за смога в Пекине объявили высший уровень опасности

В Пекине власти объявили желтый уровень угрозы из-за смога. По прогнозам синоптиков, такое состояние продлится до утра воскресенья.

Желтый уровень опасности является предпоследним по шкале из четырех показателей, сообщает "Интерфакс". Видимость в Пекине сократилась до 200 метров.

Из-за плохой видимости на автодорогах движение по некоторым дорогам закрыто. Ранее желтый уровень опасности в Пекине объявляли две недели назад – 2 октября.