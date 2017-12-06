Из-за перегревов в детстве люди меньше зарабатывают

Люди, которые на протяжении последних месяцев внутриутробного развития и в первые годы жизни испытывали воздействие высокими температурами, к 30 годам получают меньшую заработную плату, чем их сверстники. К таким выводам пришли американские ученые.

Они провели анализ данных о 12 млн американцах, которые были рождены в 1969-1977 годах, сообщает «Газета.ru». При этом учитывались их дата и место рождения, раса, пол и уровень заработной платы.

Исследователи обращались к записям о погодных условиях за этот период времени, чтобы выяснить, как часто люди подвергались перегреву. Выяснилось, что чем больше в последние месяцы до появления на свет и в первый год жизни человек пребывал на жаре около 32 градусов, тем меньше он зарабатывал в возрасте 30 лет. За каждый день перегрева человек получал на 30 долларов меньше.

Ученые отметили: «Нам известно, что высокая температура влияет на многие аспекты здоровья. Но мы не знали, может ли ее воздействие повлиять на будущую жизнь человека».

Авторы исследования предупреждают, что в условиях глобального потепления может увеличиться количество дней, когда температура превышает 30 градусов. В настоящее время такие дни бывают не слишком часто.

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