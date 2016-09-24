Из-за неполадок премьеру Японии пришлось сменить самолет
По пути с Кубы премьер-министр Японии был вынужден сменить самолет из-за технической неполадки. Инцидент произошел в Сан-Франциско.
В США судно с премьером Японии Синдзо Абэ остановилось на дозаправку, сообщает ТАСС. СМИ не уточняют, какого именно характера возникли проблемы на борту. Чиновников Японии пересадили в запасной самолет.
Глава японского правительства впервые побывал на Кубе за всю историю отношений двух стран. Ожидается, что Синдзо Абэ вернется в Японию в субботу вечером.
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