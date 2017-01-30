Из-за миграционных указов Трампа посольство США в РФ изменило порядок выдачи виз

В связи с изданными новым главой Белого дома Дональдом Трампом указом, предусматривающим ужесточение иммиграционной политики, посольства США изменили порядок выдачи виз для иностранных граждан.

В частности, российским гражданам теперь при повторном обращении за визой необходимо пройти собеседование, если со времени окончания срока действия предыдущей визы прошло более 12 месяцев, - рассказали РИА «Новости» в пресс-службе посольства.

Ранее, если гостевая или туристическая виза в США заканчивалась, то при подаче повторного обращения в течение 48 месяцев обязательное посещение посольства не требовалось. Достаточно было выслать паспорт с Pony Express — необходимость личного интервью определялась консульским работником.

Теперь госдепартамент потребует визового собеседования для всех заявителей, за исключением дипломатических работников или ряда других категорий официальных лиц.

- Как всегда, консульское должностное лицо вправе требовать, чтобы любой заявитель явился на собеседование лично в любой ситуации, когда процесс рассмотрения заявки этого потребует. Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа, — добавили в американском дипломатическом представительстве.

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Места: Россия, США
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