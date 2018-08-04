Из-за крушения Ми-8 под Игаркой 6 августа объявлен днем траура

В связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае 6 августа объявлен днем памяти жертв авиакатастрофы.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Вертолет разбился 4 августа в 180 километрах от населенного пункта Игарка. На борту находились три члена экипажа и пятнадцать пассажиров, все они погибли.

Вертолет перевозил работников нефтеперекачивающей станции «Ванкор». Уточняется, что Ми-8 зацепил лопастями груз другого вертолета.