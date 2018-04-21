Из-за жесткой посадки самолета в Абакане погибли двое

В результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Хакасии погибли два человека.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах республики.

«Самолет упал в пригороде Абакана, погибли два человека», - сказал собеседник агентства.

По его данным, других жертв и разрушений не зафиксировано. В настоящее время специалисты МЧС выясняют обстоятельства случившегося.