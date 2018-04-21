Из-за жесткой посадки самолета в Абакане погибли двое

В результате жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Хакасии погибли два человека.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах республики.

«Самолет упал в пригороде Абакана, погибли два человека», - сказал собеседник агентства.

По его данным, других жертв и разрушений не зафиксировано. В настоящее время специалисты МЧС выясняют обстоятельства случившегося.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость В крымском СИЗО трое арестантов совершили самоубийство

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО