Из-за извержения вулкана Агунг отменены полеты на Бали

Извержение вулкана стало причиной отмены авиарейсов на Бали двух авиакомпаний: австралийских Qantas, Virgin Austalia и гонконгской Cathay pacific.

Об этом свидетельствуют данные международного аэропорта в городе Денпасар. Администрация аэропорта заявила, что воздушная гавань работает в нормальном режиме. Решения об отмене и переносах рейсов принимают сами авиаперевозчики, уточняет ТАСС.

В Национальном Агентстве по предотвращению стихийных бедствий отметили, что изменение расписания полетов затронуло более 2 тыс. человек.

25 ноября Агентство сообщило об извержении вулкана Агунг. Столб пепла достигал высоты в 1,5 км. Последнее извержение вулкана можно было наблюдать в 1963 году, в результате этого погибли 1,5 тыс. человек, еще около 100 тыс. потеряли дома.