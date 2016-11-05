Из-за фанатов Джеймса Бонда в Брюсселе пришлось проводить спецоперацию

Вертолет, спецназ и несколько полицейских машин задействованы в Брюсселе для поимки вооруженного человека. В итоге он оказался участником съемки любительского кинофильма.

Фанаты Джеймса Бонда снимали свой фильм на крыше одного из зданий. В руках у них были копии образцов огнестрельного оружия.

Спецназ и вертолет федеральной полиции прибыли на место, чтобы найти вооруженного человека, сообщает «Интерфакс».