Из-за фанатов Джеймса Бонда в Брюсселе пришлось проводить спецоперацию
Вертолет, спецназ и несколько полицейских машин задействованы в Брюсселе для поимки вооруженного человека. В итоге он оказался участником съемки любительского кинофильма.
Фанаты Джеймса Бонда снимали свой фильм на крыше одного из зданий. В руках у них были копии образцов огнестрельного оружия.
Спецназ и вертолет федеральной полиции прибыли на место, чтобы найти вооруженного человека, сообщает «Интерфакс».
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