Из-за демонстраций 1 мая в Москве перекроют несколько улиц

1 мая в столице перекроют несколько улиц из-за проведения массовых демонстраций.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы, с 11:00 до 15:00 будет закрыто движение на Калужской площади, Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменых мостах, Охотном ряду и Театральной площади. В обеденные часы с13:00 до 14:40 перекроют автомобильные дороги по улице Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13:00 до 15:00 перекроют улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Открывать движение транспорта будут по мере прохождения колонн с демонстрантами.

Ране стало известно, что мэрия Москвы разрешила проведение 1 мая как минимум пяти демонстраций.