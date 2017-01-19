Из-за аварии грузовика ВСУ в Донбассе один военнослужащий погиб и восемь ранены

Украинская армия понесла очередные небоевые потери вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Так, в результате аварии грузовика ВСУ один военнослужащий погиб и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

- Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях Вооруженных сил Украины, которые скрываются от вышестоящего командования. Так, в 24-й бригаде ВСУ водитель грузового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП один военнослужащий погиб и восемь получили травмы различной степени тяжести, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад военнослужащий ВСУ, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыл по сослуживцам стрельбу из автомата. В результате семь человек погибли на месте, еще 15 получили огнестрельные ранения.